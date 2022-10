Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochmittag höher

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 159,25 EUR. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 159,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 158,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 17.478 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 181,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,36 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2022 (131,35 EUR). Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 21,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 175,15 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 04.08.2022. Das EPS lag bei 3,19 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 3,02 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 8.008,90 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.655,30 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Hannover Rück am 03.11.2022 präsentieren. Am 09.11.2023 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,27 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

