Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit KursVerlusten
Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 249,00 EUR ab.
Die Hannover Rück-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 249,00 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Hannover Rück-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 248,60 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 252,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 45.583 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.
Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2024 bei 235,90 EUR. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 5,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 9,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 12,17 EUR je Hannover Rück-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 295,25 EUR je Hannover Rück-Aktie an.
Hannover Rück gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,00 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Hannover Rück im vergangenen Quartal 6,92 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hannover Rück 6,80 Mrd. EUR umsetzen können.
Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 09.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 21,20 EUR je Hannover Rück-Aktie.
Analysen zu Hannover Rück
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.2025
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10.09.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.2025
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
