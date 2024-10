Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verliert am Nachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 259,30 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 259,30 EUR ab. Bei 256,90 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 263,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 30.674 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.10.2024 auf bis zu 265,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 2,43 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 196,25 EUR am 09.11.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 24,32 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,63 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 7,20 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 266,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 12.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,00 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent auf 6,80 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q3 2024 wird am 11.11.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 19,18 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

