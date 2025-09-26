Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 254,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 254,40 EUR bewegte sich die Hannover Rück-Aktie um 15:51 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 256,00 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Hannover Rück-Aktie bis auf 254,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 254,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 29.864 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2024 auf bis zu 235,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2024 mit 9,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,25 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 295,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 12.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,91 EUR, nach 5,00 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,92 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,80 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hannover Rück von vor einem Jahr bedeutet

Aktienempfehlung Hannover Rück-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren eingebracht