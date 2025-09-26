Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 255,80 EUR.

Das Papier von Hannover Rück konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 255,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 256,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 254,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.178 Hannover Rück-Aktien.

Bei 292,60 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 14,39 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2024 auf bis zu 235,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 7,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,25 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 295,25 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Hannover Rück ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,00 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 6,92 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 6,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 09.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 21,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

