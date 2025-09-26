Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 254,80 EUR.

Das Papier von Hannover Rück legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 254,80 EUR. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 255,20 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 254,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.042 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 12,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2024 bei 235,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 11,25 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 295,25 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 5,00 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,92 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 6,80 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 09.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 21,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hannover Rück von vor einem Jahr bedeutet

Aktienempfehlung Hannover Rück-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren eingebracht