DAX23.786 +0,2%ESt505.513 +0,3%Top 10 Crypto15,52 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.685 -0,2%Euro1,1722 +0,3%Öl69,37 -0,5%Gold3.818 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
Top News
So viel Gewinn hätte ein Bitcoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht So viel Gewinn hätte ein Bitcoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein Investment in Litecoin von vor 1 Jahr eingefahren So viel Gewinn hätte ein Investment in Litecoin von vor 1 Jahr eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.
Aktienentwicklung

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück präsentiert sich am Vormittag stärker

29.09.25 09:29 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück präsentiert sich am Vormittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 254,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
257,00 EUR 1,40 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Hannover Rück legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 254,80 EUR. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 255,20 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 254,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.042 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 12,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2024 bei 235,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 11,25 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 295,25 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 5,00 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,92 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 6,80 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 09.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 21,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hannover Rück von vor einem Jahr bedeutet

Aktienempfehlung Hannover Rück-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Hannover Rück

Nachrichten zu Hannover Rück

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
24.09.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
12.09.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Hannover Rück BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
12.09.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Hannover Rück BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.05.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
31.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
06.02.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
10.04.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
28.01.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
19.09.2024Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen