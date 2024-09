Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück schiebt sich am Nachmittag vor

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 255,60 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 255,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 258,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 255,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.761 Hannover Rück-Aktien.

Bei 261,20 EUR markierte der Titel am 05.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 2,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.11.2023 (196,25 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 23,22 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,57 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 7,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 265,00 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Am 12.08.2024 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 5,00 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 3,94 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,15 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,80 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Hannover Rück am 11.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 10.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,09 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.



