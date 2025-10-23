Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 191,05 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,8 Prozent auf 191,05 EUR. In der Spitze fiel die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 190,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 194,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 62.482 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Bei 212,20 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 11,07 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2024 bei 96,82 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 49,32 Prozent sinken.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2024 mit 3,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,65 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 217,83 EUR aus.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Heidelberg Materials hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 12,36 EUR in den Büchern stehen haben wird.

