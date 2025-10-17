DAX 24.259 +1,8%ESt50 5.681 +1,3%MSCI World 4.347 +1,2%Top 10 Crypto 15,31 +3,1%Nas 23.004 +1,4%Bitcoin 95.164 +2,1%Euro 1,1649 -0,1%Öl 60,85 -0,8%Gold 4.366 +2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Plug Power A1JA81 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen mit Plus -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
KI-Blase an der Börse um NVIDIA-Aktie und Co. - Darum erwartet Sorokin einen Crash KI-Blase an der Börse um NVIDIA-Aktie und Co. - Darum erwartet Sorokin einen Crash
Deshab zeigt sich der Eurokurs stabil Deshab zeigt sich der Eurokurs stabil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Heidelberg Materials Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
194,85 EUR +2,40 EUR +1,25 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 33,93 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604700

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006047004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLBZF

Jefferies & Company Inc.

Heidelberg Materials Buy

20:41 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
194,85 EUR 2,40 EUR 1,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 244,80 Euro belassen. Ihre Prognosen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffkonzerns im dritten Quartal lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Glynis Johnson in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
244,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
194,25 €		 Abst. Kursziel*:
26,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
194,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,64%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
231,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

20:41 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.25 Heidelberg Materials Buy UBS AG
13.10.25 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
03.10.25 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberg Materials

EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagmittag mit Einbußen
finanzen.net DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verliert am Freitagvormittag
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: DAX gibt am Nachmittag nach
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX liegt am Donnerstagnachmittag im Plus
finanzen.net Heidelberg Materials-Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Heidelberg Materials-Aktie
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Dr. Dominik von Achten, buy
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Dennis Lentz, buy
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
RSS Feed
Heidelberg Materials zu myNews hinzufügen