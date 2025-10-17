Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 244,80 Euro belassen. Ihre Prognosen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffkonzerns im dritten Quartal lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Glynis Johnson in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he

