Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagmittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 190,80 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 190,80 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 189,75 EUR ab. Mit einem Wert von 191,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 92.180 Stück gehandelt.

Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 212,20 EUR an. Mit einem Zuwachs von 11,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 96,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 49,49 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,65 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 217,83 EUR.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 EUR, nach 1,71 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,58 Mrd. EUR gelegen.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,35 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

