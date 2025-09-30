DAX 24.449 +0,1%ESt50 5.658 +0,2%MSCI World 4.336 +0,2%Top 10 Crypto 16,63 +1,0%Nas 22.844 +0,4%Bitcoin 102.604 -0,2%Euro 1,1737 +0,1%Öl 64,56 +0,4%Gold 3.865 +0,2%
Heidelberg Materials Aktie

189,30 EUR -1,55 EUR -0,81 %
STU
Marktkap. 34,08 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN wurde kopiert
WKN 604700

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0006047004

Symbol wurde kopiert
Symbol HLBZF

Heidelberg Materials Buy

11:36 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Heidelberg Materials
189,30 EUR -1,55 EUR -0,81%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 240 auf 235 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ben Rada Martin veröffentlichte am Donnerstagabend seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Baustoffbranche. Bei den Heidelbergern sieht er weiter positive Preis/Kosten-Aussichten in Europa und Chancen in den USA. Er passte seine Schätzungen aber an das etwas moderatere Wachstum an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 21:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
191,10 €		 Abst. Kursziel*:
22,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
189,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,14%
Analyst Name:
Ben Rada Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
221,47 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

