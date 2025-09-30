Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 34,08 Mrd. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 240 auf 235 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ben Rada Martin veröffentlichte am Donnerstagabend seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Baustoffbranche. Bei den Heidelbergern sieht er weiter positive Preis/Kosten-Aussichten in Europa und Chancen in den USA. Er passte seine Schätzungen aber an das etwas moderatere Wachstum an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 21:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
235,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
191,10 €
|Abst. Kursziel*:
22,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
189,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,14%
|
Analyst Name:
Ben Rada Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
221,47 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Heidelberg Materials
|11:36
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:36
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:36
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|23.05.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|29.09.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|31.07.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|25.06.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|29.05.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|08.05.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG