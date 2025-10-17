Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verliert am Freitagvormittag
Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 191,90 EUR.
Um 09:07 Uhr rutschte die Heidelberg Materials-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 191,90 EUR ab. Die Heidelberg Materials-Aktie sank bis auf 191,70 EUR. Bei 191,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.863 Heidelberg Materials-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (212,20 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,38 EUR am 18.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 49,78 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,65 EUR, nach 3,30 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 217,83 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Heidelberg Materials hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,35 EUR je Aktie belaufen.
Name
Hebel
KO
Emittent
Name
Hebel
KO
Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|13.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
