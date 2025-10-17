DAX23.871 -1,7%Est505.615 -0,7%MSCI World4.274 -0,4%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.463 -0,4%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1668 -0,2%Öl61,24 +0,4%Gold4.247 -1,8%
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke
Aktienkurs aktuell

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

17.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 193,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
192,10 EUR -1,10 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 193,65 EUR nach. Das Tagestief markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 189,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 191,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 158.686 Heidelberg Materials-Aktien.

Bei 212,20 EUR markierte der Titel am 11.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 9,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 96,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 100,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,65 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 217,83 EUR.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Analyse: UBS AG stuft Heidelberg Materials-Aktie hoch

Heidelberg Materials-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht Heidelberg Materials-Aktie Buy in jüngster Analyse

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

mehr Analysen