ANALYSE-FLASH: UBS hebt Heidelberg Materials auf 'Buy' und Ziel auf 230 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Heidelberg Materials von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 188 auf 230 Euro angehoben. Für die europäische Baustoffindustrie sei dies kein goldenes Zeitalter des Bauwesens, resümierte Julian Radlinger in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Kaufempfehlung für Heidelberg Materials begründete er mit einer seltenen Kombination aus Preisinflation und sinkender Kapitalintensität, die zu einer Steigerung der Kapitalrendite führt./edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:45 / GMT

