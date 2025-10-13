Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Mittag stärker

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 194,75 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 194,75 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Heidelberg Materials-Aktie sogar auf 196,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 194,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 39.408 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 212,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 8,96 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,16 EUR. Dieser Wert wurde am 17.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 50,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,65 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 211,83 EUR an.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,58 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,58 Mrd. EUR.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren eingefahren

Heidelberg Materials-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heidelberg Materials-Investition von vor einem Jahr eingebracht