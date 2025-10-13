Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zieht am Nachmittag an

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 193,70 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 193,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 196,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 194,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 70.910 Heidelberg Materials-Aktien.

Bei 212,20 EUR markierte der Titel am 11.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 9,55 Prozent Luft nach oben. Bei 96,16 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,65 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 211,83 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,38 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

