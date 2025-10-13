DAX24.390 +0,6%Est505.578 +0,8%MSCI World4.241 +0,1%Top 10 Crypto15,90 +3,8%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.427 +0,1%Euro1,1602 -0,1%Öl63,61 +2,5%Gold4.074 +1,4%
So bewegt sich Heidelberg Materials

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagvormittag in Grün

13.10.25 09:23 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagvormittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 194,45 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 194,45 EUR. Bei 194,60 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 194,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 8.049 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 212,20 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2024 auf bis zu 96,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,55 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,65 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 209,11 EUR.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 12,38 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

