Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba im Fokus
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagmittag
Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen voraus
Fokus auf Aktienkurs

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Dienstagmittag an Boden

14.10.25 12:04 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 194,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
194,70 EUR 1,10 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:37 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 194,75 EUR zu. Die Heidelberg Materials-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 195,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 195,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 60.630 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (212,20 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,96 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,16 EUR am 17.10.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 102,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,65 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 217,83 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,38 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht Heidelberg Materials-Aktie Buy in jüngster Analyse

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren eingefahren

Heidelberg Materials-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy

