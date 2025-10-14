Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag in Grün

So bewegt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 194,20 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 194,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 195,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 195,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21.293 Heidelberg Materials-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 212,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 9,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,16 EUR ab. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 101,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,65 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 211,83 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,38 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

