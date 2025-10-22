DAX24.331 ±0,0%Est505.685 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -4,3%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.200 -0,5%Euro1,1586 -0,2%Öl62,05 +0,6%Gold4.088 -0,9%
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- Analysten uneinig bei TKMS -- DroneShield, Daimler Truck, thyssenkrupp nucera, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat im Fokus
Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht
Anschlusskäufe treiben Aktien von FRIEDRICH VORWERK und MBB weiter hinauf
Blick auf Aktienkurs

Heidelberg Materials Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Heidelberg Materials

22.10.25 12:04 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Heidelberg Materials

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 192,95 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 192,95 EUR ab. Das Tagestief markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 191,50 EUR. Bei 195,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.610 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 212,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,82 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 49,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,65 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 217,83 EUR aus.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,36 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

