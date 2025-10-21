Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag billiger

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 192,90 EUR abwärts.

Das Papier von Heidelberg Materials befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 192,90 EUR ab. Die Heidelberg Materials-Aktie sank bis auf 192,40 EUR. Bei 194,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 50.283 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 11.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 212,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 10,01 Prozent wieder erreichen. Am 26.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,82 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,65 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 217,83 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 12,36 EUR je Aktie aus.

