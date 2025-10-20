Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 194,40 EUR.
Die Heidelberg Materials-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 194,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 195,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 192,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 63.889 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 212,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,16 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2024 bei 96,82 EUR. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 100,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,65 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,30 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 217,83 EUR.
Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,35 EUR je Aktie belaufen.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|13.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
