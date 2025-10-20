Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Montagmittag fester

Blick auf Heidelberg Materials-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 194,90 EUR zu.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 194,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 195,20 EUR. Bei 192,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 31.096 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 212,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 96,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 50,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,65 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 217,83 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,35 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

