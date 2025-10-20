Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagvormittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 192,25 EUR zu.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 192,25 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 193,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 192,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.872 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2025 auf bis zu 212,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 96,82 EUR fiel das Papier am 26.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 49,64 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2024 mit 3,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,65 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 217,83 EUR.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,35 EUR je Aktie.

