Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 194,15 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr bei 194,15 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 195,55 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 193,65 EUR nach. Bei 194,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.224 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2025 auf bis zu 212,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 9,30 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2024 auf bis zu 96,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,13 Prozent.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,65 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 217,83 EUR angegeben.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 12,36 EUR im Jahr 2025 aus.

