23.10.25 09:22 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 192,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
193,70 EUR -1,40 EUR -0,72%
Die Heidelberg Materials-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 192,30 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 192,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 194,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 6.616 Stück.

Bei einem Wert von 212,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 10,35 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2024 (96,82 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 98,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,65 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 217,83 EUR.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,36 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
14.10.2025Heidelberg Materials BuyUBS AG
13.10.2025Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
25.06.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
29.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
08.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

