HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagnachmittag massiv unter Druck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt fiel die HENSOLDT-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,3 Prozent auf 105,10 EUR ab.

Die HENSOLDT-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 105,10 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die HENSOLDT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 104,80 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 109,40 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 340.352 Aktien.

Am 06.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 117,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,99 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 74,04 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,618 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,500 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 102,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 31.07.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 549,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 520,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von HENSOLDT.

Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

