HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Freitagmittag südwärts

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der HENSOLDT-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,0 Prozent auf 105,50 EUR.

Das Papier von HENSOLDT gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 5,0 Prozent auf 105,50 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die HENSOLDT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 105,30 EUR aus. Bei 109,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 188.873 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.10.2025 auf bis zu 117,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 11,56 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2024 auf bis zu 27,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 286,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,618 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 102,60 EUR für die HENSOLDT-Aktie.

HENSOLDT ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 549,00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,71 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

