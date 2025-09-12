HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT macht am Montagvormittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 94,90 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 94,90 EUR zu. Die HENSOLDT-Aktie legte bis auf 95,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 94,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 36.186 HENSOLDT-Aktien.

Bei 108,90 EUR markierte der Titel am 05.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 12,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,28 EUR am 12.10.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 71,25 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,626 EUR je HENSOLDT-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 100,83 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 31.07.2025. HENSOLDT hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 549,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

