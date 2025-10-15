HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Nachmittag auf rotes Terrain

HENSOLDT im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 98,95 EUR ab.

Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 3,2 Prozent auf 98,95 EUR ab. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 98,10 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 327.852 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (117,70 EUR) erklomm das Papier am 06.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 28,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,614 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HENSOLDT-Aktie bei 102,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 31.07.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 549,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 520,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,69 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Nach Kooperation bei Drohnentechnologie: So reagieren die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT

Bundeswehr offenbar vor Milliardenauftrag - So reagieren die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK

Kursaufschwung bei Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT nach Vortagesverlusten