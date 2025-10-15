HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,7 Prozent auf 99,45 EUR nach.

Der HENSOLDT-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 99,45 EUR. In der Spitze fiel die HENSOLDT-Aktie bis auf 98,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 102,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 205.749 HENSOLDT-Aktien.

Am 06.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 15,51 Prozent niedriger. Am 16.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 28,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,74 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,614 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 102,60 EUR an.

HENSOLDT veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 549,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 520,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

