HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Vormittag tief südwärts

So bewegt sich HENSOLDT

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 6,0 Prozent im Minus bei 92,60 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 6,0 Prozent bei 92,60 EUR. Das Tagestief markierte die HENSOLDT-Aktie bei 92,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,30 EUR. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.413 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.10.2025 bei 117,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,11 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2024 Kursverluste bis auf 29,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,55 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,616 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 102,60 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 31.07.2025. HENSOLDT hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 549,00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 520,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 07.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,70 EUR je Aktie belaufen.

