HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken
Vom Kult-Franchise zum Börsen-Blockbuster: Die Strategie hinter dem Erfolg von Take-Two
HENSOLDT im Fokus

18.09.25 12:07 Uhr
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
94,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HENSOLDT-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 94,35 EUR. Im Tageshoch stieg die HENSOLDT-Aktie bis auf 95,95 EUR. Bei 95,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 115.661 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (108,90 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2025. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 13,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,626 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 102,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 31.07.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 549,00 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 520,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 07.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HENSOLDT

