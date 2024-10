DAX fester erwartet -- Nikkei weit im Plus - China-Börsen im Feiertag -- Covestro-Übernahmeangebot wohl noch in dieser Woche -- Fresenius bevorzugt Wachstum aus eigener Kraft

Nach dem schwachen Vortag dürfte am Dienstag eine Erholung einsetzen. Unterstützung kommt von den internationalen Märkten, wo es die US-Indizes letztlich noch ins Plus schafften. Auch in Japan geht es nach dem Vortageskursrutsch kräftig aufwärts. Die Commerzbank sieht laut der dpa US-Notenbank-Präsident Jerome Powell im Fokus. So habe er weitere Zinssenkungen signalisiert, obwohl er gleichzeitig anmerkte, dass die US-Wirtschaft weiter auf einem starken Fundament stehe.

Die Stimmung in Europa wird am Dienstag von positiven Vorgaben aus den USA und Japan gestützt. Mit Beginn des Schlussquartals könnten Fondsmanager nun vorsichtiger werden, vermutet Dow Jones Newswires, um bereits eingestrichene Gewinne und mögliche Boni nicht zu gefährden. Zudem gehöre der Oktober zu den volatilsten Monaten des Börsenjahres, was eher für defensive und zinssensible Titel spreche.

An den europäischen Aktienmärkten dürfte es am Dienstag leicht nach oben gehen.

So eröffnete der Dow Jones mit einem geringfügigen Verlust und vergrößert diesen zunächst noch. Doch im späteren Verlauf konnte er sich verbessern und beendete den Handel letztlich mit einem kleinen Plus von 0,04 Prozent bei 42.330,15 Punkten. Der NASDAQ Composite wechselte nach einem negativen Start mehrfach das Vorzeichen und schloss letztlich 0,38 Prozent höher bei 18.189,17 Zählern.

Am Montag legt der japanische Markt zu, während an den China-Börsen der Handel feiertagsbedingt ruht.

In Tokio legt der Nikkei 225 nach dem gestrigen Kurssturz um 1,89 Prozent auf 38.636,92 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland ruht der Handel am Dienstag feiertagsbedingt. Am Montag machte der Shanghai Composite einen kräftigen Sprung nach oben und schloss um 8,06 Prozent fester 3.336,50 Zählern. Daneben gewann der Hang Seng in Hongkong letztlich ebenfalls starke 2,43 Prozent auf 21.133,68 Stellen.

Nachdem die Börse in Tokio am Montag kräftig nach unten rauschte, kommt es am Dienstag zu einer Erholung. Spekulationen, der designierte Premier Ishiba könne die Steuern erhöhen und die Ausgaben senken hatten zum Wochenstart für große Bedenken gesorgt. Gleichzeitig hatte die Bank of Japan einen Straffungskurs eingeleitet, was zusätzlich belastete.

