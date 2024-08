Asiens Börsen uneins -- Robinhood mit Gewinnsprung -- Beyond Meat im Fokus

Auf Unternehmensseite rückten erneut die Geschäftsvorlagen einiger deutscher Konzerne in das Zentrum der Aufmerksamkeit. So haben die DAX-Werte Siemens Energy , Continental und Commerzbank bereits vor dem Börsenstart ihre Bücher geöffnet.

Bereits am Dienstag war die erste Panik vom Wochenanfang nach den heftigen, von Rezessionssorgen in den USA ausgelösten Turbulenzen aus dem Markt gewichen. Die Gemüter der Börsianer hatten sich beruhigt. Aus Japan kamen beschwichtigende Signale von der Notenbank des Landes. Die Zentralbank werde die Zinsen nicht anheben, sollte der Markt sich instabil zeigen, hieß es. Der Nikkei legte infolgedessen deutlich zu.

Der DAX begann die Sitzung am Mittwoch bereits höher und baute seine Gewinne anschließend aus. Im Verlauf stieg der deutsche Leitindex über die 17.600-Punkte-Marke und beendete den Handel schließlich mit plus 1,50 Prozent bei 17.615,15 Punkten. Der TecDAX startete etwas fester und legte im Laufe des Tages weiter zu. Letztendlich beendete er die Sitzung 0,78 Prozent höher bei 3.235,60 Einheiten.

Die Erholung nach dem Mini-Crash vom Wochenanfang setzte sich an den europäischen Börsen auch am Mittwoch fort. Dennoch bremsten Rezessionssorgen weiterhin die Kauflaune der Anleger. Für frische Impulse sorgten unterdessen die Gewinnberichte vieler europäischer Unternehmen - besonders in Deutschland öffneten einige DAX -Werte ihre Bücher.

Der Dow Jones eröffnete die höher und hielt sich zunächst auch in der Gewinnzone. Im weiteren Verlauf rutschte er jedoch ins Minus, wo er 0,60 Prozent schwächer bei 38.763,48 Punkten aus dem Handel ging. Der NASDAQ Composite legte zum Start deutlich zu und bewegte sich ebenfalls zunächst klar im Plus. Doch auch er konnte seine Gewinne nicht verteidigen und rutschte in die Verlustzone ab. Letztendlich notierte er 1,05 Prozent tiefer bei 16.195,81 Zählern.

Die asiatischen Märkte notieren am Donnerstag uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 sinkt zeitweise 0,66 Prozent auf 34.858,80 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite stellenweise 0,38 Prozent auf 2.880,61 Einheiten. Daneben verzeichnet der Hang Seng zwischenzeitliche Gewinne in Höhe von 0,71 Prozent auf 16.998,45 Zähler.

Am Donnerstag bleibt die Stimmung an den Aktienmärkten in Asien angespannt, nachdem die Vortage teils extreme Volatilität gezeigt hatten. Die Tendenz bewegt sich jedoch in relativ engen Grenzen und ist uneinheitlich.

Die Vorgaben der Wall Street sind eher negativ. Ein starker Erholungsschub im frühen Handel brach dort vollständig ein. Marktteilnehmer führten dies auf eine schwach verlaufene Auktion neuer zehnjähriger US-Anleihen und die anhaltend hohe Nervosität nach dem jüngsten plötzlichen Kurssturz zurück.

In Tokio wirken die dovishen Aussagen des stellvertretenden Notenbankchefs Uchida weiterhin positiv. Er hatte am Vortag mit dem Hinweis, dass es keine weiteren Zinserhöhungen geben werde, solange die Märkte so volatil sind, nicht nur in Tokio für Beruhigung gesorgt.

