Auch für Dienstag wird am deutschen Markt Zurückhaltung erwartet. Impulse sind bislang rar gesät, so dass der DAX weiter um die Marke von 12.900 Punkten pendeln dürfte.

Der DAX eröffnete mit einem kleinen Plus von 0,18 Prozent bei 12.924,88 Zählern und schwankte dann zwischen Gewinn- und Verlustzone. Letztendlich schaffte er es auf grünes Terrain und schloss 0,15 Prozent stärker bei 12.920,66 Punkten. Der TecDAX gewann zum Handelsstart hinzu und zog weiterhin an. Aus dem Handel verabschiedete er sich 0,88 Prozent fester bei 3.107,66 Punkten.

Europas Märkte zeigten sich zum Start der neuen Woche zurückhaltend.

Der EuroSTOXX 50 ging nahezu unverändert in die Sitzung und bewegte sich auch weiterhin um die Nulllinie. In den Feierabend ging er 0,02 Prozent stärker bei 3.305,85 Indexpunkten.

Angesichts steigender Infektionszahlen und neuer Reisewarnungen innerhalb der EU hielten sich die Anleger an den europäischen Börsen zum Wochenstart zurück. "Die Börsen sind wieder einmal auf Richtungssuche", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Die Vorgaben aus den USA und Asien konnten am Montag ebenfalls nicht für starke Impulse sorgen: In den USA schlossen die Börsen vor dem Wochenende nur leicht im Plus und in Asien ging es zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.

