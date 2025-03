DAX vorbörslich im Plus -- Asiens Börsen uneins -- GameStop überrascht beim Gewinn - Bitcoin wird zum Reservevermögen -- Porsche Holding mit Milliardenverlust -- RENK, Amazon im Fokus

Nach seinem Rekordhoch bei 23.476 Punkten vor einer Woche hatte der DAX einige Verlusttage verzeichnet, doch nun dürfte er an die starke Erholung vom Vortag anknüpfen, wodurch der Vorwochenrekord langsam wieder näher rückt.

Die Börsen in Europa dürften sich am Mittwoch gut behauptet präsentieren.

Der EURO STOXX 50 zeigt sich vorbörslich knapp im Plus.

"Der Markt setzt darauf, dass die geld- und fiskalpolitischen Impulse wirken und die Konjunktur anschieben", zitiert Dow Jones einen Marktteilnehmer. Geld- und Fiskalpolitik würden nun Hand in Hand arbeiten und so seien die Chancen auf einen Wirtschaftsaufschwung gut. In den Fokus der Anleger rücken neue Preisdaten aus Großbritannien und die US-Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter.

