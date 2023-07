Asiens Börsen im Aufwind -- UEFA schließt Juventus Turin aus Europapokal aus -- Borussia Dortmund mit Verletzungspech bei zwei Profis

Der DAX gab zur Handelseröffnung leicht nach. Im Laufe des Tages drehte der Leitindex jedoch ins Plus und knackte sein altes Rekordhoch von Mitte Juni. Im Tageshoch kletterte er bis auf 16.490,13 Zähler und näherte sich damit der 16.500-Punkte-Marke. Letztlich verabschiedete er sich mit einem Plus von 0,39 Prozent bei 16.469,75 Einheiten ins Wochenende. Der TecDAX wies derweil zum Ertönen der Startglocke Abschläge aus und gab auch im Tagesverlauf weiter nach. Er beendete die Sitzung 0,44 Prozent tiefer bei 3.302,53 Zählern.

Die Bank of Japan (BoJ) sorgte indes für einen Stimmungsknick an den Börsen. Sie hat zwar Leitzins und Zielrendite der Staatsanleihen unverändert belassen, allerdings soll die Obergrenze von 0,5 Prozent flexibler gehandhabt werden.

Zuletzt hatte die Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhungen in den USA und der Eurozone die Aktienbörsen befeuert. Am Vortag hatte die EZB die Leitzinsen nochmals erhöht. "Mit dieser Zinserhöhung ist der Job der EZB erstmal getan. Ab jetzt schließt sich das Fenster für weitere Leitzinserhöhungen, denn die Inflation wird im Herbst deutlich sinken", schrieb Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank.

Vor dem Wochenende rückte außerdem erneut die Quartalsberichtssaison in den Fokus der Anleger. So legten unter anderem Intel , Procter & Gamble , Colgate-Palmolive , T-Mobile US und Ford ihre Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Anleger in Fernost gehen mit guter Laune in die neue Handelswoche.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 0,93 Prozent auf 33.063,74 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite zwischenzeitlich um 0,63 Prozent auf 3.296,58 Punkte zulegen, während der Hang Seng in Hongkong zuletzt 1,47 Prozent auf 20.208,78 Indexpunkte gewann.

Die Börsen in Fernost steigen am Montag geschlossen an, die gute Stimmung an den Finanzmärkten scheint damit auch in der neuen Handelswoche eine Fortsetzung zu finden. Die Entscheidung der japanischen Notenbank vom Freitag, die Zinsen unverändert zu belassen, hallte positiv nach. In China sorgen derweil Hoffnungen auf weitere Wirtschaftsstimuli für Kauflaune.

