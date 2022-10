DAX vorbörslich gefragt -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Musk fängt mit Umbau von Twitter an -- Fresenius und FMC senken Gewinnausblick erneut -- BASF im Fokus

Der Oktober hat sich bisher als starker Monat für den deutschen Aktienmarkt erwiesen, auch am letzten Handelstag des Monats dürfte es an der Börse aufwärts gehen. Bisher ging es im Oktober gut neun Prozent aufwärts.

Der DAX wird vorbörslich im Plus erwartet. Der TecDAX wird ebenso mit freundlicher Tendenz erwartet.

Anleger in Frankfurt dürften am letzten Handelstag im Oktober zugreifen.

Die positiven Vorgaben aus den USA könnten auch in Europa für gute Stimmung sorgen, aus Asien kommt hingegen ein gemischtes Bild. Hier hatten schwächer als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerindizes aus China für Abschläge gesorgt.

Anleger in Europa dürften zuversichtlich in den Montagshandel starten.

Neue Konjunkturdaten wurden ebenfalls mit Erleichterung aufgenommen. So zeugten die im September etwas stärker als erwartet gestiegenen persönlichen Ausgaben von der ungebrochenen Konsumfreude der Amerikaner - und dies trotz der hohen Inflation. Doch auch hier gab es leichte Entspannungssignale. Der PCE-Preisindex sei geringfügig niedriger ausgefallen als erwartet, hieß es von einigen Marktteilnehmern. Und der Anstieg der Arbeitskosten hat sich im dritten Quartal erwartungsgemäß leicht abgeschwächt. Der Index der Uni Michigan für die Verbraucherstimmung ist im Oktober etwas stärker gestiegen als prognostiziert, wobei allerdings auch die Inflationserwartungen stiegen.

Die Ergebniszahlen der großen Technologieunternehmen werden genau beobachtet, da sie ein Indikator für das Wirtschaftswachstum und die Stärke der Verbraucher sind - zusätzlich zu der Tatsache, dass die Aktien dieser Unternehmen in den Nasdaq-Indizes und im S&P-500 stark gewichtet sind.

Im Fokus standen Berichtsunternehmen, deren Ergebnisse überwiegend freundlich ausgefallen waren. Mehr als ein Wermutstropfen war dabei Amazon . Ein enttäuschender Ausblick auf das wichtige Weihnachtsgeschäft des Einzelhändlers hat die Herausforderungen aufgezeigt, denen selbst die größten Unternehmen gegenüberstehen. Amazon berichtete am Donnerstag nachbörslich wie auch Apple , die besser abschnitt. Apple hat einen Rekordumsatz erzielt, wenn auch der iPhone-Umsatz etwas unter den Erwartungen blieb. Amazon sackten um 6,8 Prozent ab, während Apple 7,6 Prozent zulegten. An den Tagen zuvor hatten Meta , Alphabet und Microsoft mit schwachen Geschäftszahlen aufgewartet.

Der Dow Jones verbuchte am letzten Handelstag der Woche einen Tagesgewinn von 2,59 Prozent und schloss auf 32.861,80 Punkten. Nach verhaltenem Start legte der technologielastige NASDAQ Composite um 2,87 Prozent auf 11.102,45 Zähler zu.

Die US-Börsen tendierten am Freitag steil bergauf.

Die asiatischen Börsen verzeichnen in der neuen Woche überwiegend Verluste.

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei aktuell (7.58 Uhr MEZ) 1,78 Prozent auf 27.587,46 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil 0,93 Prozent auf 2.888,68 Zähler runter. In Hongkong verbucht der Hang Seng einen Abschlag in Höhe von 0,25 Prozent auf 14.826,57 Stellen.

Die guten Vorgaben von der Wall Street schwappen am Montag - zumindest teilweise - auch nach Asien über. Hier hatten insbesondere gute Ergebnisse in der Bilanzsaison für Rückenwind gesorgt. Darüber hinaus hoffen Marktteilnehmer weiterhin, die US-Notenbank Fed könnte ihren aggressiven Zinskurs etwas abschwächen. In China sorgt hingegen ein schwacher Einkaufsmanagerindex für lange Gesichter.

