Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise steigt am Dienstagabend
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Hewlett Packard Enterprise. Zuletzt wies die Hewlett Packard Enterprise-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 23,84 USD nach oben.
Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 23,84 USD. Der Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,98 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 23,49 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 949.293 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.
Am 23.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,66 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Kursplus von 3,46 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 11,97 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 49,78 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,520 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,541 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.
Hewlett Packard Enterprise ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hewlett Packard Enterprise ein EPS von 0,38 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,20 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,67 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Hewlett Packard Enterprise wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 02.12.2025 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass Hewlett Packard Enterprise im Jahr 2025 1,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
