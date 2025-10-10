Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise fällt am Freitagnachmittag
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 25,75 USD abwärts.
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 25,75 USD. Das Tagestief markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 25,71 USD. Bei 26,25 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 279.644 Hewlett Packard Enterprise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 26,43 USD markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie somit 2,57 Prozent niedriger. Bei 11,97 USD fiel das Papier am 05.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 53,51 Prozent würde die Hewlett Packard Enterprise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,538 USD, nach 0,520 USD im Jahr 2024.
Hewlett Packard Enterprise ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,21 USD. Im letzten Jahr hatte Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von 0,38 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,20 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,67 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2025 veröffentlicht.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie in Höhe von 1,90 USD im Jahr 2025 aus.
