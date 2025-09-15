Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Abend in Rot

Blick auf Hewlett Packard Enterprise-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 24,53 USD.

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 24,53 USD abwärts. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie sank bis auf 24,34 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,91 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 834.735 Hewlett Packard Enterprise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 25,10 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.09.2025). Derzeit notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie damit 2,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,97 USD am 05.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie 51,19 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,538 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD aus.

Am 03.09.2025 äußerte sich Hewlett Packard Enterprise zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 9,20 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 02.12.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,90 USD je Aktie belaufen.

