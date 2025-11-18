Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise zeigt sich am Abend gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 21,26 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Hewlett Packard Enterprise-Papiere um 20:08 Uhr 0,1 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 21,45 USD. Bei 20,94 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Hewlett Packard Enterprise-Aktie belief sich zuletzt auf 2.452.172 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,43 USD erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Kursplus von 24,32 Prozent wieder erreichen. Am 05.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,97 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 43,70 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Hewlett Packard Enterprise seine Aktionäre 2024 mit 0,520 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,528 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Hewlett Packard Enterprise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,20 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,67 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.12.2025 erfolgen.

In der Hewlett Packard Enterprise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,90 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

