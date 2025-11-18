DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.567 -0,6%Bitcoin80.285 +1,1%Euro1,1587 ±-0,0%Öl64,99 +1,5%Gold4.075 +0,7%
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise zeigt sich am Abend gestärkt

18.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 21,26 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Hewlett Packard Enterprise-Papiere um 20:08 Uhr 0,1 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 21,45 USD. Bei 20,94 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Hewlett Packard Enterprise-Aktie belief sich zuletzt auf 2.452.172 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,43 USD erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Kursplus von 24,32 Prozent wieder erreichen. Am 05.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,97 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 43,70 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Hewlett Packard Enterprise seine Aktionäre 2024 mit 0,520 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,528 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Hewlett Packard Enterprise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,20 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,67 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.12.2025 erfolgen.

In der Hewlett Packard Enterprise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,90 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.

DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
29.01.2018Hewlett Packard Enterprise BuyDeutsche Bank AG
24.02.2017Hewlett Packard Enterprise Market PerformBMO Capital Markets
05.12.2016Hewlett Packard Enterprise BuyGabelli & Co
19.10.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
08.09.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
23.02.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
01.09.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
10.05.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
05.11.2015Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital

