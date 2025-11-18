Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Dienstagnachmittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 20,89 USD.
Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 20,89 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 20,88 USD. Bei 20,94 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 441.770 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,43 USD. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 20,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.04.2025 bei 11,97 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 42,70 Prozent Luft nach unten.
Für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,528 USD ausgeschüttet werden.
Hewlett Packard Enterprise ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise 0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 9,20 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise 7,67 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 04.12.2025 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,90 USD fest.
