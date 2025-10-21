Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Dienstagnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 22,81 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Hewlett Packard Enterprise nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 22,81 USD. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie sank bis auf 22,62 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 22,96 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 243.512 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.
Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,43 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Kursplus von 15,87 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.04.2025 bei 11,97 USD. Derzeit notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie damit 90,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2024 0,520 USD an Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,538 USD aus.
Hewlett Packard Enterprise ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 USD gegenüber 0,38 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Hewlett Packard Enterprise im vergangenen Quartal 9,20 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hewlett Packard Enterprise 7,67 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 02.12.2025 erwartet.
Experten taxieren den Hewlett Packard Enterprise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,90 USD je Aktie.
