Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise zeigt sich am Freitagabend freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Zuletzt wies die Hewlett Packard Enterprise-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 24,48 USD nach oben.
Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 24,48 USD. In der Spitze gewann die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 24,92 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,49 USD. Von der Hewlett Packard Enterprise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.626.161 Stück gehandelt.
Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,43 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,97 USD am 05.04.2025. Mit einem Kursverlust von 51,10 Prozent würde die Hewlett Packard Enterprise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 erhielten Hewlett Packard Enterprise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,520 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,536 USD.
Hewlett Packard Enterprise gewährte am 03.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,21 USD. Im letzten Jahr hatte Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von 0,38 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,93 Prozent auf 9,20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 02.12.2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,90 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD starten Milliardenpartnerschaft - so reagiert die Aktie
HPE-Aktie bricht ein: Enttäuschende Gewinnprognose für 2026
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2019
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|08.08.2019
|Hewlett Packard Enterprise Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.2019
|Hewlett Packard Enterprise Sell
|UBS AG
|06.12.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|14.06.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Pivotal Research Group
