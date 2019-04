Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag wieder im Handel

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Besser als der DAX - 7 Aktien und ETFs, die dauerhaft mehr Gewinn abwerfen

Der DAX ist nur noch ein Schatten früherer Jahre. Skandale und falsche Entscheidungen in den Chefetagen drücken die Kurse vieler Mitglieder. Welche Alternativen Anleger haben.

Milliarden-Manager

Michael Blümke, Co-Manager des Ethna-Aktiv, über seinen ungewöhnlichen Werdegang sowie das Teilen von Verantwortung.

Atempause statt Schockstarre

Warum die Verschiebung des Brexits die Märkte kalt lässt.

Sozialismus, wir kommen

Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen ist auf Berlin fokussiert. Dort wehrt er sich jetzt gegen eine drohende Enteignung.

Fonds-Raketen

Die Fondsbranche wandelt sich. Kleinen Spezialanbietern wird eine große Zukunft prophezeit. Wer die interessantesten Nischenplayer sind.

Levermann-Strategie

Die Tops und Flops nach dem bekannten Investment-Ansatz.

Krisen-Konzern

Der Metro-Tochter Real droht die Zerschlagung. Und der Muttergesellschaft die Übernahme. Was das alles für die Aktie bedeutet.

Japan lockt

Nippon-Titel verzaubern immer mehr Investoren.

Vorsicht, Erbschleicher

Wer mit Vorsorgevollmacht und Testament alles regelt, kann dennoch Betrügern aufsitzen.



