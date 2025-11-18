DAX23.333 -1,1%Est505.577 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.694 -0,9%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,90 -0,2%Gold4.040 -0,1%
Highland Critical Minerals im Fokus

Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals bricht am Dienstagvormittag ein

18.11.25 09:22 Uhr
Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals bricht am Dienstagvormittag ein

Die Aktie von Highland Critical Minerals gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Highland Critical Minerals-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 13,8 Prozent auf 1,69 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs
1,50 EUR -0,46 EUR -23,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Highland Critical Minerals-Aktie musste um 09:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 13,8 Prozent auf 1,69 EUR abwärts. Bei 1,55 EUR markierte die Highland Critical Minerals-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 1,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 10.450 Highland Critical Minerals-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

