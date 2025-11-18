Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals bricht am Dienstagvormittag ein
Die Aktie von Highland Critical Minerals gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Highland Critical Minerals-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 13,8 Prozent auf 1,69 EUR.
Die Highland Critical Minerals-Aktie musste um 09:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 13,8 Prozent auf 1,69 EUR abwärts. Bei 1,55 EUR markierte die Highland Critical Minerals-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 1,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 10.450 Highland Critical Minerals-Aktien umgesetzt.
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
