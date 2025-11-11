Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 40,94 USD.

Die Hims Hers Health-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 40,94 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hims Hers Health-Aktie bisher bei 38,87 USD. Bei 40,91 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.766.268 Hims Hers Health-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 72,98 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 78,26 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,16 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Hims Hers Health-Aktie liegt somit 113,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Hims Hers Health 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hims Hers Health am 03.11.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 49,16 Prozent auf 598,98 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 401,56 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Hims Hers Health am 02.03.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Hims Hers Health rechnen Experten am 01.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health im Jahr 2025 0,511 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

