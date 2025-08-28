HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gibt am Dienstagnachmittag ab

HOCHTIEF im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Das Papier von HOCHTIEF gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,9 Prozent auf 212,20 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 212,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 210,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 217,80 EUR. Bisher wurden heute 27.750 HOCHTIEF-Aktien gehandelt.

Am 19.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 228,60 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 105,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,23 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,07 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HOCHTIEF-Aktie bei 142,00 EUR.

Am 23.07.2025 lud HOCHTIEF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 2,30 EUR gegenüber 4,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. HOCHTIEF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von HOCHTIEF rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,77 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

